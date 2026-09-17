Registrado un incidente marítimo frente a las costas de Yemen

Archivo - Un buque de carga en aguas de Yemen - Wang Shang / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido este jueves de una "actividad sospechosa" registrada frente a las costas de Yemen, en plenas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los hutíes, que en las últimas semanas se han hecho con el control de estratégias localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

"Un buque cisterna que navegaba en dirección oeste ha informado de que una embarcación ligera lo persiguió e intentó interceptarlo", ha señalado en sus redes sociales el organismo vinculado a la Armada británica.

El incidente, que ha tenido lugar a 75 millas náuticas (unos 140 kilómetros) al este de Adén, ya está siendo investigado por "las autoridades", ha indicado el UKMTO.