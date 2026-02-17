Mueren una niña y once agentes de las fuerzas de seguridad en un ataque en el norte de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo
MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Al menos doce personas, entre ellas una niña y once agentes de las fuerzas de seguridad de Pakistán, han muerto en un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control en la provincia de Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.
El Ejército paquistaní ha especificado en un comunicado que el "cobarde ataque terrorista" fue perpetrado contra un puesto de control en Bajaur por el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes y a los que ha descrito como "un grupo subsidiario indio".
"Los asaltantes intentaron penetrar en el puesto de seguridad, pero sus planes malignos fueron desarticulados de forma rápida y decisiva por la respuesta decidida de las fuerzas de seguridad paquistaníes", ha manifestado, antes de indicar que los enfrentamientos se saldaron con la muerte de once agentes y doce asaltantes.
Así, ha recalcado que "en un acto desesperado, los atacantes empotraron un vehículo cargado de explosivos en la valla del perímetro", provocando el derrumbe de la infraestructura y causando daños "graves" en edificios residenciales situados en la zona, lo que causó la muerte a "una niña inocente".
"Hay en marcha operaciones de limpieza para eliminar a cualquier otro extremista respaldado por India en la zona", ha destacado, al tiempo que ha reiterado que las operaciones antiterroristas "continuarán a toda máquina para arrasar la amenaza del terrorismo patrocinado desde el extranjero". "Los sacrificios de los valientes soldados y los civiles inocentes reforzarán nuestro compromiso inamovible de salvaguardar la nación a toda costa", ha zanjado.
La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, que por ahora no se ha pronunciado sobre el ataque en Bajaur, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.