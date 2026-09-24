Mueren nueve personas en ataques del Ejército ruso sobre Kiev y Járkov

Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Kiev. - Peter Druk / Xinhua News / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han denunciado este jueves nuevos ataques rusos lanzados durante la pasada noche y esta mañana sobre Kiev y Járkov, que han dejado al menos nueve fallecidos, además de decenas de heridos.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de un ataque sobre instalaciones agrícolas en Stara Hnilitsia, un área rural ubicada en el noreste de Ucrania. Se han confirmado ya siete muertos y una docena de heridos.

"El enemigo cometió otro crimen de guerra", ha lamentado, por su parte, el primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, informa la agencia Ukrinform.

Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha detallado que los ataques nocturnos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas durante la pasada noche sobre la región de Kiev han dejado dos muertos y una decena de heridos.

Los bombardeos se han dejado sentir en los distritos de Solomianski, Podilski y Dnipró. Entre los heridos hay un agente de las fuerzas de seguridad. En la víspera, los ataques rusos dejaron dos muertos y medio centenar de heridos en la capital ucraniana.

En las últimas horas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, apuntó que este tipo de ataques son una muestra de que la presión internacional sobre Rusia nunca fue suficiente. Moscú, dijo, "cree que puede seguir apostando por el terror" con sus misiles balísticos.