Mueren nueve personas por ataques de las RSF contra un hospital militar y otras instalaciones en Kordofán Sur, Sudán

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de diez personas han muerto y más de 15 han resultado heridas en un nuevo ataque con drones perpetrado por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un hospital militar y otras instalaciones cerca de la ciudad sudanesa de Dilling, en Kordofán Sur, en medio de su ofensiva en la zona en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

La Red de Doctores Sudaneses, una organización civil, ha indicado que al menos nueve personas y 17 han resultado heridas, "incluido personal médico", a causa de "un ataque deliberado" por parte de las RSF contra el Hospital Militar de Dilling y varias instalaciones civiles en Al Kargal y Al Samasim, al sur de la ciudad.

"Esto constituye una violación flagrante del Derecho Humanitario Internacional, que prohíbe los ataques contra instalaciones médicas y civiles", ha dicho en un comunicado en su cuenta en la red social X, donde ha condenado "los ataques sistemáticos contra instalaciones médicas y trabajadores sanitarios" en el país africano.

Así, ha resaltado que hace a la cúpula de las RSF "totalmente responsables" de estos "crímenes", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional que "adopten acciones urgentes para proteger a los civiles y las instalaciones médicas, garantizar un acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y levantar el cerco a Kordofán Sur".

"También es necesario aumentar la presión sobre los líderes de las RSF responsables de estas violaciones deliberadas", ha zanjado, en medio de la expansión de las operaciones de los paramilitares hacia la región de Kordofán tras sus avances en Darfur (oeste).

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.