Mueren once alpinistas por una avalancha en un monte en una región de Rusia situada en el Cáucaso

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once alpinistas han muerto y seis han resultado heridas a causa de una avalancha en el monte Mizhirgi, en la región rusa de Kabardia-Balkaria, situada en el Cáucaso, en la frontera con Georgia, según han confirmado las autoridades, que han agregado que habría al menos seis desaparecidos.

El Ministerio Ruso para Situaciones de Emergencia ha indicado que "diez personas descendieron por su cuenta, mientras que seis alpinistas resultaron heridos y fueron llevados a hospitales". "Lamentablemente, once personas sufrieron heridas incompatibles con la vida", ha manifestado.

Asimismo, ha manifestado en un comunicado que los trabajos de búsqueda y rescate siguen en marcha para intentar localizar a seis desaparecidos tras la avalancha, que tuvo lugar el domingo y afectó a un grupo de 33 personas que estaba realizando un ascenso en la zona.

"Las operaciones de búsqueda y rescate se ven dificultadas por el terreno accidentado y el riesgo de avalanchas", ha dicho, antes de adelantar que "una vez mejoren las condiciones meteorológicas, está previsto desplegar un avión MI-8 del Ministerio de Situaciones de Emergencia y helicóptero comercial de Heliaction" para reforzar estas labores.

El Comité de Investigación de Rusia ha apuntado en un comunicado que ha abierto ya una pesquisa por presunta "negligencia" en relación con el incidente en la garganta de Bezengi. "Los investigadores están estudiando las causas y circunstancias del suceso", ha zanjado.