Mueren once personas tras caer una furgoneta a un río en el norte de Pakistán

Archivo - Ambulancias y bomberos en Pakistán, en una fotografía de archivo - PPI / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto este viernes tras caer una furgoneta a un río en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán, situada en el norte del país, según han confirmado los servicios de emergencia, sin que por ahora se descarte que la cifra de víctimas pueda aumentar.

El vehículo, usado para el transporte de pasajeros, cubría la ruta entre Gilgit y Hundur cuando ha caído por causas desconocidas al río, de donde se han recuperado hasta ahora once cadáveres, si bien las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas en la zona.

Asimismo, varios heridos han sido trasladados a un hospital en la localidad de Gahkuch, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. El incidente tiene lugar apenas unos días después de un accidente en la zona entre un autobús y un camión que dejó al menos ocho muertos y 30 heridos.