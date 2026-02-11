Mueren un padre y tres niños de uno y dos años en un ataque ruso contra una vivienda en Járkov, noreste de Ucrania

Archivo - Un bombero trabaja en la extinción de un incendio en un apartamento de un edificio residencial tras el ataque de un dron ruso en Járkov, Ucrania - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, incluidas una niña de dos años y dos niños de un año, han muerto en la madrugada de este miércoles en la ciudad ucraniana de Bogodujov, situada en Járkov (este), a causa de un ataque ruso con un dron que ha impactado e incendiado la vivienda en la que se encontraban, cuyos escombros los han sepultado.

"En la ciudad de Bogodujov, un dron hostil ha impactado en una vivienda", ha indicado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en su canal de Telegram, donde ha agregado que "se ha producido un incendio". Poco después, ha informado de que los rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias estaban intentando rescatar a "tres niños y un hombre" que se encontrarían "bajo los escombros".

Finalmente, ha señalado que los cuatro, "dos niños de un año y una niña de dos años" y "un hombre de 34 años que se encontraba con sus hijos", han fallecido.

Sinegubov, que ha extendido sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas, ha comunicado también que una mujer embarazada de 35 años y otra de 74 han resultado heridas.