Mueren el piloto y el copiloto de un pequeño avión de pasajeros tras un ataque armado en Indonesia

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto y el copiloto de un pequeño avión de pasajeros han muerto este miércoles tras ser tiroteados por personas armadas no identificadas que abrieron fuego contra el aparato durante el aterrizaje y persiguieron luego a los ocupantes una vez tocaron tierra en Papúa, según han confirmado las autoridades de Indonesia.

El portavoz de la Policía indonesia, Johnny Eddizon Isir, ha afirmado que el aparato cubrió la ruta entre Tanah Merah y el aeropuerto de Karowaip, en la región de Papúa. Asimismo, ha afirmado que el piloto y el copiloto fueron ejecutados, mientras que los once pasajeros lograron sobrevivir.

"Según la información sobre el terreno, todos los pasajeros están a salvo", ha dicho, antes de agregar que las fuerzas de seguridad serán desplegadas en el lugar para buscar a los sospechosos, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría, según ha recogido la cadena de televisión indonesia Kompas.

Por ahora se desconoce quién estuvo detrás del ataque contra el aparato, si bien la región de Papúa se ha visto sacudida durante los últimos años por combates entre las fuerzas de seguridad y grupos separatistas armados que buscan la independencia, después de que este territorio fuera integrado en el país en 1969 en una votación supervisada por Naciones Unidas.