Mueren seis personas al estrellarse un helicóptero militar durante las labores de rescate por el tifón en Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de una calle inundada en Filipinas. - Europa Press/Contacto/Jyor So - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este martes tras estrellarse un helicóptero de la Fuerza Aérea de Filipinas en el marco de las labores de búsqueda y rescate debido a las fuertes inundaciones provocadas por el paso del tifón 'Kalmaegi' por el centro del país, donde ha dejado decenas de víctimas mortales.

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han confirmado el fallecimiento de seis personas después de que la aeronave se precipitara al vacío en Loreto, en la provincia de Agusan del Sur, en la isla de Mindanao.

"Las operaciones de búsqueda y rescate han permitido recuperar seis cuerpos sin vida que, a todas luces, pertenecen al piloto y a varios miembros de la tripulación del helicóptero accidentado", han aclarado.

Así, ha señalado que las identidades de las víctimas "están pendientes de ser notificadas a sus respectivos familiares", por lo que de momento no han sido reveladas, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABS-CBN.

En este sentido, han afirmado que el helicóptero se dirigía a las zonas afectadas por el tifón para ayudar con las labores de emergencia.