Mueren seis personas por la explosión de una bomba al paso de un coche en el noroeste de Nigeria

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y otras ocho han resultado heridas a causa de la explosión de una bomba al paso de su vehículo en el estado nigeriano de Zamfara, situado en el noroeste del país y afectado por un deterioro de la seguridad durante los últimos años.

Según las informaciones recogidas por el diario nigeriano 'The Premium Times', el suceso ha tenido lugar en la carretera que conecta Bagega y Anka, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría y sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de estas redes y bandas criminales.