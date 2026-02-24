Mueren seis policías de Pakistán en un ataque perpetrado contra su vehículo cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo
MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Al menos seis policías, entre ellos un alto cargo, han muerto en un atentado perpetrado este martes en el distrito paquistaní de Kohat, situado en la provincia de Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.
La Policía paquistaní ha indicado que el objetivo del atentado era el 'número dos' del superintendente de Laichi, cuyo vehículo ha sido tiroteado por personas armadas en una carretera local, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.
El ataque ha provocado el envío de refuerzos a la zona, sin que por ahora se hayan registrado detenciones, así como la apertura de una investigación en torno al incidente, que ha sido condenado firmemente por el gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi.
La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de enorme inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes--, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.