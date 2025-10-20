Mueren siete personas en un bombardeo achacado al Ejército contra un mercado en el oeste de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto a causa de un bombardeo achacado a las Fuerzas Armadas de Sudán contra un mercado situado en una localidad de la región sudanesa de Darfur Norte (oeste), en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Fuentes citadas por el portal sudanés de noticias Sudan Tribune han señalado que el ataque ha alcanzado el mercado principal de Saraf Omra y han agregado que también han sido alcanzadas una estación de combustible y la zona industrial de la ciudad, destruyendo varios vehículos de las RSF.

El suceso ha tenido lugar después de que un comandante de las RSF identificado como Musa Hamed Ambelo anunciara planes para atacar localidades situadas en los alrededores y en manos del Ejército, entre ellas Uadi Seira, Abú Gamra y Karnoi, sin que ninguna de las partes se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

La guerra civil estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.