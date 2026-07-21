Mueren siete personas tras incendiarse un autobús después de colisionar con un guardarraíl en el sur de Vietnam

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Vietnam han informado este martes de que siete personas han muerto y otras cinco han resultado heridas al colisionar el autobús en el que viajaban con un guardarraíl junto a un terraplén situado en la provincia de Dong Nai, en el sur del país.

Se estima que un total de 28 personas viajaban a bordo del vehículo, un autobús nocturno adaptado con literas que se incendió poco después del accidente, según informaciones del portal de noticias VnExpress.

Los equipos de emergencias han informado de que el fuego se ha propagado con rapidez por todo el vehículo, en el que han quedado atrapados varios pasajeros que no pudieron salir a tiempo.

Los cinco heridos han sido trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica. Uno de ellos, que presentaba lesiones leves, ya ha sido dado de alta. En el lugar de los hechos se encuentran varias dotaciones de la Policía y los Bomberos, que se han desplazado con varios equipos especializados para sofocar las llamas.