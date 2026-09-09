Mueren trece personas en un ataque achacado a las RSF contra la sede de un tribunal en el centro de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en un ataque achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la sede de un tribunal en el estado sudanés de Kordofán Norte (centro), en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y este grupo paramilitar.

La organización civil Red de Doctores de Sudán ha afirmado que el ataque fue ejecutado el martes en Um Rauaba y ha acusado directamente a las RSF de lanzar drones contra "instalaciones e infraestructura civil" en la ciudad. "Las RSF no respetaron el principio de distinción entre objetivos militares y civiles", ha denunciado.

Así, ha señalado que el ataque fue perpetrado "en hora punta", en lo que ha descrito como "una clara violación del Derecho Internacional Humanitario", antes de exigir "el cese inmediato de los ataques contra ciudades, barrios residenciales e instalaciones civiles" en el país africano.

Por su parte, la organización Emergency Lawyers ha resaltado que el ataque contra el tribunal "genera nuevas preocupaciones sobre la seguridad de los civiles, los litigantes y el personal judicial", al tiempo que ha agregado que el incidente "supone una grave amenaza para las instituciones judiciales y el Estado de derecho en Sudán".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.