Mueren trece personas en un ataque de las RSF contra una mezquita que servía de refugio en El Fasher, Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varios niños en un campamento de desplazados en El Fasher, Darfur Norte, a causa de la guerra entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Europa Press/Contacto/UNICEF - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en un nuevo ataque achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un refugio en una mezquita en el campamento de desplazados de Abú Shuk, en los alrededores de la ciudad de El Fasher, en el oeste de Sudán.

Fuentes citadas por el portal sudanés de noticias Darfur24 han indicado que las RSF han lanzado un ataque con artillería contra la zona, alcanzando un campamento de desplazados situado dentro de una mezquita, sin que las autoridades sudanesas se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El incidente ha tenido lugar un día después de la muerte de doce personas en otro ataque perpetrado por las RSF contra un hospital de la ciudad, capital de la provincia de Darfur Norte y cercada por el grupo desde hace más de 500 días, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

La guerra civil estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.