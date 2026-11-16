Mueren trece personas en un bombardeo achacado al Ejército contra una localidad en el sur de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas, incluidos varios niños, han muerto a causa de un ataque achacado a las Fuerzas Armadas de Sudán contra una localidad situada en el estado de Kordofán Occidental, situado en el sur del país, según ha denunciado la organización Emergency Lawyers, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Emergency Lawyers ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el ataque fue ejecutado el domingo contra la localidad de Abú Zabad, antes de agregar que el bombardeo, que ha condenado "en los términos más firmes posibles", causó además la destrucción de varias viviendas.

"Los vídeos que circulan, con sus escenas desgarradoras, revelan la magnitud de la tragedia, el costo humano y la devastación sufrida por la zona", ha lamentado, antes de apuntar directamente al Ejército de estar detrás del bombardeo y reiterar que los ataques "indiscriminados" contra zonas residenciales "supone una amenaza directa para la vida de los civiles y constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

En este sentido, ha hecho hincapié en la obligación de distinguir entre civiles y combatientes y de adoptar todas las precauciones posibles para proteger a la población, al tiempo que ha reclamado a las Fuerzas Armadas que pongan fin "de inmediato" a este tipo de bombardeos contra zonas residenciales de Sudán.

La organización ha solicitado además "una investigación independiente y transparente sobre el ataque, con el fin de que los responsables rindan cuenta", así como la entrega de ayuda humanitaria a los afectados y "un acceso sin trabas para contabilizar a las víctimas y documentar estas violaciones", sin que el Ejército sudanés se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.