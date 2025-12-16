Mueren trece personas tras volcar un autobús en el centro de Irán

Archivo - Una ambulancia en la capital de Irán, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto y más de una decena han resultado heridas a causa de un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un autobús en Irán, según ha confirmado la Media Luna Roja iraní, sin que por ahora se descarte la posibilidad de que la cifra de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

El portavoz del organismo, Mojtaba Jaledi, ha señalado que "hasta ahora se ha confirmado que trece personas perdieron la vida en el accidente", que tuvo lugar a las 22.10 horas (hora local) del lunes en la carretera que conecta Natanz e Isfahán.

"El accidente ha dejado además once heridos que han recibido atención por parte de los equipos de la Media Luna Roja antes de ser trasladados a centros médicos", ha manifestado en un comunicado, sin que por ahora hayan trascendido las causas del accidente.