Mueren tres militares en un emboscada atribuida a las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sur de Colombia

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres militares han muerto y otro más ha resultado herido como consecuencia de una emboscada atribuida a la disidencia de 'Iván Mordisco', en una zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, sur de Colombia.

El Ejército de Colombia ha confirmado que el enfrentamiento con la estructura 'Carolina Ramírez' de esta disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC se produjo cuando los militares colaboraban en las tareas de instalación y verificación de los puestos de votación para las elecciones de este domingo.

"Nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido", ha lamentado el Ejército a través de un mensaje en sus redes sociales.

Este domingo, los colombianos tienen una cita con las urnas para elegir la nueva conformación del Congreso, así como para seleccionar algunas de las coaliciones con aspiraciones de participar en las presidenciales de mayo.

En los últimos días, algunos grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han anunciado un alto el fuego unilateral, mientras que el narcoparamilitar Clan del Golfo se han comprometido a no interferir en las elecciones, para que los electores puedan acudir a votar en libertad.