Mueren tres militares por una operación anterrorista en el noreste de Argelia

Archivo - Bandera de Argelia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Argelia ha informado este viernes de que tres militares han muerto como consecuencia de una operación antiterrorista llevada a cabo por las Fuerzas Armadas en la provincia de Tébessa, en el noreste del país africano.

"Ante esta gran pérdida, el teniente general Said Chengriha, jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, en nombre propio y en el de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a las familias", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.

Las Fuerzas Armadas han logrado neutralizar este viernes a tres terroristas en la zona y recuperar hasta tres fusiles de tipo Kalashnikov, elevando a siete el total de combatientes muertos desde el inicio de la operación el jueves por la noche. El Ejército argelino ha decomisado también municiones, teléfonos móviles y cartuchos.

En Argelia existen grupos armados islamistas activos como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate convertido recientemente en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), filial de la red terrorista para la región del Magreb.