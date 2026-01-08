Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón

Archivo - Bandera de Ucrania - Andreas Stroh/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Rusia contra una cafetería ubicada en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país.

El gobernador de la provincia, Alexander Prokudin, ha informado en un primer momento de que dos personas habían fallecido y otras tres habían sido hospitalizadas, pero posteriormente una de estas últimas ha sucumbido a las heridas.

De hecho, la Fiscalía de Jersón ha comunicado que ya ha iniciado una investigación por el ataque "del Ejército ruso con fuego de artillería contra una cafetería", que ha tenido lugar alrededor de las 12.20 horas (hora local).

"Los fiscales e investigadores continúan documentando crímenes de guerra cometidos por personal militar ruso", reza un comunicado publicado en su página web.

Prokudin, por otra parte, había denunciado otro ataque, en este caso con un dron, contra un vehículo civil en una carretera en Berislav, que se ha saldado con un muerto y un herido, trasladado a un hospital en estado moderado.

"Desde la mañana, terroristas rusos han estado atacando intensamente la región de Jersón. Tan solo desde el comienzo del día, cuatro personas han muerto a causa de ataques enemigos. Siete residentes más han resultado heridos", ha relatado.

La provincia de Jersón está situada en el sur del país y se encuentra parcialmente ocupada por las Fuerzas Armadas de Rusia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.