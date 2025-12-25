Mueren tres personas en ataques de Rusia contra varias provincias de Ucrania

Archivo - Daños tras un ataque del Ejército de Rusia contra Sumi, en Ucrania, en septiembre de 2025 (archivo) - Francisco Richart/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto a causa de los ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra Ucrania durante las últimas horas, según han denunciado las autoridades ucranianas, que han lamentado que Moscú "no detenga sus brutales bombardeos contra civiles ni en la sagrada Nochebuena".

"Los ataques contra Odesa mataron a una persona e hirieron a otras dos. Un civil murió en Járkov y otro murió en Chernígov. Hay heridos en Zaporiyia y Sumi", ha señalado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha lamentado que "Odesa es la que más sufre estos días", dado que "Rusia destruye de forma deliberada la infraestructura energética y civil, dejando a la población sin electricidad, agua y calefacción en medio de unas temperaturas heladoras".

"No hay objetivo militar, solo la intención de Rusia de matar a gente porque son ucranianos", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que estas acciones "recaen bajo la Convención del Genocidio". "Pedimos al mundo que actúe, eleve la presión contra el agresor y refuerce los medios de Ucrania para defenderse y defender a su pueblo, incluidos sistemas de defensa aérea", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado al Ejército de Rusia de "no detener sus brutales ataques contra Ucrania durante Nochebuena y Navidad, atacando el sistema energético y a la población". "Tristemente, hacemos frente a bárbaros que, a fin de cuentas, no creen en Dios", ha dicho.

"En esto se ha convertido Rusia, y no se avergüenza de ello. Por el contrario, intentan hacer que su sed de matar sea pilar de un orgullo nacional en Rusia", ha señalado Zelenski en su cuenta en la red social X tras una conversación con Bartolomé I, patriarca de Constantinopla.

"Seguiremos haciendo frente a la guerra y la agresión rusa por todos los medios posibles, defendiendo nuestras vidas, las vidas de los ucranianos y las vidas de todos los que sufren porque esta guerra continúa", ha apostillado el presidente de Ucrania.