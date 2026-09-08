Mueren tres personas en ataques de Ucrania contra la región rusa de Briansk y la península de Crimea

Archivo - Ambulancias en Briansk, Rusia - GOBIERNO DE BRIANSK - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este martes a causa de una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han asegurado haber interceptado más de 380 drones ucranianos durante las últimas horas.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "dos personas han muerto y otra ha resultado herida" en Simferopol a causa de "otro ataque enemigo". "Expreso mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de los muertos en este ataque bárbaro", ha señalado, sin más detalles sobre el incidente.

Asimismo, el gobernador interino de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha señalado que un hombre ha muerto a causa de un ataque contra una gasolinera en Starodub, un suceso que se ha saldado con otros tres heridos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 389 los drones interceptados por los sistemas de defensa antiaérea, incluidos varios en la región de Moscú, en los primeros ataques contra la capital tras la suspensión decretada por la reciente visita de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Rusia y Ucrania para intentar impulsar un acuerdo de paz.

Durante las últimas horas, las autoridades ucranianas han denunciado dos muertos y diez heridos en bombardeos rusos contra Kiev, también los primeros desde que expirara la citada suspensión de tres días por el desplazamiento de Steve Witkoff y Jared Kushner para presentar una nueva propuesta en ambas capitales, tras cuatro años y medio de guerra abierta tras la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.