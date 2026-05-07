Mueren tres personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego en vigor

Labores de búsqueda y rescate tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la localidad de Saksakiyé, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este jueves en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos dos personas han muerto en un ataque contra una camioneta en Nabatiye, mientras que otra ha fallecido en otro bombardeo contra un camión cerca de Safa, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.