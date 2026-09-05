Un muerto y 11 desaparecidos en un corrimiento de tierra en el sureste de China a causa del tifón Saudel

Servicios de emergencia en la región de Xizang tras la grave riada que afectó a Nepal y parte de China. - Europa Press/Contacto/Tenzin Nyida

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otras 11 están desaparecidas tras el corrimiento de tierra registrado en la provincia de Jiangxi, en el sureste de China, la madrugada de este sábado a causa de las lluvias torrenciales tras el paso del tifón Saudel.

Según los servicios de emergencia regionales, 11 personas siguen desaparecidas mientras que otras dos han resultado heridas, aunque no revisten de gravedad, informa el diario 'Global Times'.

En cuanto a los daños físicos, hasta el momento 12 edificios se han visto afectados, quedando ocho de ellos totalmente destruidos por el corrimiento de tierra.

Hasta la zona afectada se han desplazado servicios de emergencias, bomberos, sanitarios y Policía en medio de los trabajos para rescatar a las personas atrapadas, realojar a los afectados y prevenir desastres secundarios.