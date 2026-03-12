Un muerto y tres heridos críticos tras el incendio de un edificio en París

Archivo - Coches de la Policía de París en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado este miércoles en un edificio de siete plantas, sito en el distrito IX de París, se ha saldado con un muerto y tres heridos en estado crítico, así como con otras víctimas que están siendo atendidas con "urgencia relativa" por los servicios sanitarios.

Concretamente, el fuego, que ya ha sido controlado, ha tenido lugar en un edificio ubicado en la calle Faubourg Montmartre, 13, sobre las 16.30 horas, según declaraciones de la Fiscalía de París recogidas por el diario francés 'Le Figaro'.

El incendio, cuyas causas aún se desconocen, se ha originado en la cuarta planta del inmueble, propagándose posteriormente al quinto y sexto piso del mismo. Por el momento, la comisaría del distrito IX de París ha abierto una investigación para determinar lo sucedido.