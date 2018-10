Mújica: En Venezuela hay riesgo de "un golpe de Estado de militares de izquierda"

Actualizado 26/02/2015 15:19:56 CET

MONTEVIDEO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente uruguayo, José Mujica, ha advertido este jueves de que en Venezuela podría haber un "golpe de Estado de militares de izquierda" y ha confiado en que el país no abandone su Constitución, en medio de la tensión reinante ante las denuncias del Gobierno de Nicolás Maduro de intentos de golpe de Estado y el arresto la semana pasada del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.

"El problema que puede tener Venezuela es que nos podemos ver frente a un golpe de Estado de militares de izquierda, y con eso la defensa democrática se va al carajo", ha opinado Mujica en una entrevista concedida al diario uruguayo 'El País', de la que se ha publicado un extracto.

"Sería un gravísimo error que se salieran de la Constitución", ha considerado el mandatario uruguayo, que este domingo abandonará el cargo tras cinco años al frente del país, aunque no ha querido entrar a analizar a fondo lo que ocurre en Venezuela. "No sé lo que está pasando en Venezuela; tienen crisis de desabastecimiento y disconformidad de la gente, de eso no tengo dudas", ha aseverado.

El presidente saliente ha hecho una distinción entre aquellos dentro de la oposición venezolana que se alinean junto al excandidato presidencial Henrique Capriles y "los que quieren un golpe de Estado". "Capriles me parece que tiene una posición mucho más cuidadosa para no generar violencia", ha valorado.

En opinión de Mujica, el gobernador de Miranda y su entorno buscan una "salida institucional" a la crisis venezolana a través de las elecciones que se celebrarán a finales de año mientras que "hay otra gente que quiere dar un golpe de Estado y que Maduro se vaya ahora".

"Hago votos y voy a hacer todo lo que pueda y esté a mi alcance para que los pleitos se resuelvan dentro de la Constitución. Tienen una Constitución libertaria que hizo (Hugo) Chávez donde se prevé un plebiscito revocatorio en el medio del proceso", ha subrayado Mujica.

El diario recuerda que al término del último Consejo de Ministros celebrado este miércoles de su gobierno que se realizó ayer, Mujica opinó que "las tensiones políticas deben tener un cause institucional, porque es lo mejor, lo demás sería un experimento". Al ser consultado por el encarcelamiento del alcalde de Caracas, Mujica se limitó a decir: "En general ninguna detención me gusta".