El mundo árabe y musulmán denuncia al embajador de EEUU en Israel por argumentar sobre una expansión regional israelí

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de más de una docena de países árabes y musulmanes, así como sus representantes en las tres principales organizaciones de estas comunidades (la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo) han condenado este domingo sin paliativos las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien se mostró a favor, en determinadas circunstancias, de una política expansionista de Israel en la región entre argumentos de promesas bíblicas y amenazas vecinales.

Huckabee realizó estos comentarios durante una larga entrevista con el comentarista político conservador Tucker Carlson publicada por este último el pasado viernes. En un momento dado, Carlson pregunta a Huckabee si Israel tenía el derecho a apropiarse hoy de la "tierra prometida" desde el Nilo hasta el Éufrates, incluyendo por ejemplo Líbano, Siria o Jordania, por no mencionar la consolidación israelí en los territorios palestinos ocupados.

"En ese caso deberían quedarse con todo", respondió el embajador antes de matizar sus palabras. "La gente que vive en Israel tiene derecho a vivir en seguridad. Lo que Israel está haciendo ahora mismo es proteger a esta gente, pero si son atacados, ganan la guerra en cuestión y se quedan en esa tierra, entonces, de acuerdo, ya es otra conversación", añadió el exgobernador de Arkansas, que se ha pasado las últimas horas en redes sociales denunciando los métodos de entrevista de Carlson para manipular su discurso.

Tras una primera ola de condenas este sábado, ahora los ministros de Exteriores de Pakistán, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, Líbano, Siria y Palestina, así como las tres organizaciones mencionadas "expresan su enérgica condena y profunda preocupación por las declaraciones del Embajador de los Estados Unidos en Israel, en las que indicó que sería aceptable que Israel ejerciera control sobre territorios pertenecientes a Estados árabes, incluida Cisjordania ocupada".

"Estas declaraciones contradicen directamente la visión presentada por el presidente estadounidense Donald J. Trump, así como el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, que se basan en contener la escalada y crear un horizonte político para una solución integral que garantice al pueblo palestino su propio Estado independiente", ha añadido.

Los ministros reafirman "que Israel no tiene soberanía alguna sobre el Territorio Palestino Ocupado ni sobre ningún otro territorio árabe ocupado" y avisan "que la continuación de las políticas expansionistas y las medidas ilegales de Israel solo exacerbará la violencia y el conflicto en la región y socavará las perspectivas de paz".