Musk niega toda relación con los crímenes de Epstein tras la aparición de su nombre en archivos desclasificados

Archivo - Elon Musk - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magnate Elon Musk ha negado toda vinculación con los crímenes del delincuente sexual Jeffrey Epstein tras la aparición de su nombre en una serie de correos electrónicos con el fallecido empresario y exigido el arresto de cualquier cómplice de sus delitos.

Musk aseguró en su día a través de un mensaje en su red social X, (antes de borrar su acusación) que el nombre del presidente Donald Trump figuraba en la lista Epstein, la descripción coloquial de los millones de documentos en posesión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la culminación de sus desavenencias con el mandatario norteamericano.

El nombre de Musk aparece por ejemplo en correos electrónicos con Epstein, en los que el dueño de X le pide cita para visitar la isla donde se cometieron la gran mayoría de estos crímenes sexuales contra víctimas menores de edad. "¿En qué día o noche tendrá lugar la fiesta más salvaje en tu isla?", figura en uno de los últimos mensajes, divulgado este viernes por el Departamento de Justicia, donde Musk figura como remitente.

En su respuesta de este sábado, publicada en su red social, Musk confirma que mantuvo correspondencia con Epstein pero también ha asegurado que declinó invitaciones para acudir a la isla. "Nadie ha insistido más que yo en que los archivos de Epstein sean publicados y me alegro de que finalmente haya ocurrido", ha escrito.

"Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein", ha hecho saber.

Musk ha añadido que mantuvo "muy poca correspondencia con Epstein" y que declinó sus "repetidas invitaciones" para viajar a la isla o viajar en el 'Lolita Express', el avión de Epstein. También ha manifestado que estaba "bien al tanto" de que "cierta correspondencia podría ser malinterpretada" y empleada por sus "detractores" para "ensuciar" su nombre.

"A mí eso no me importa, pero si me importa que, al menos, intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la explotación atroz de menores", ha manifestado Musk. "Cuando ocurra al menos un arresto, se habrá hecho justicia. Si no, todo esto es una pura actuación. Nada más que una distracción", ha añadido.