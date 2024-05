Naciones Unidas constata más de 300 muertos por las inundaciones en Afganistán

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha estimado que más de 300 personas han muerto en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales de los últimos días en el norte, centro y oeste de Afganistán.

Hay que indicar que el PMA solo constata estos fallecidos en la provincia de Baglán, una de las más afectadas, pero las autoridades talibán, que también han confirmado "cientos" de decesos, han informado igualmente de escenas de destrucción y víctimas mortales en las provincias de Badajsán, Ghor y Herat.

Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior talibán, Abdul Matin Qani, ha estimado por ahora unos 150 fallecidos, de ellos 131 en Baglán a los que hay que sumar veinte en Tajar, dos en Badajshán y al menos un centenar de heridos, aunque ha reconocido a DPA que las cifras podrían aumentar sustancialmente en las últimas horas dado que portavoces talibán hablan de "cientos" de fallecidos arrastrados por el agua.

??Breaking: Flash floods ravage #Afghanistan, killing more than 300 people in Baghlan and destroying more than 1000 houses.

This has been one of many floods over the last few weeks, due to unusually heavy rainfall. WFP is now distributing fortified biscuits to the survivors. pic.twitter.com/X4AaBW5TIC