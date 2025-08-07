Naciones Unidas se "opone firmemente a cualquier escalada" del conflicto en la Franja de Gaza

Palestinos con ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Naciones Unidas ha declarado este jueves que se "opone firmemente a cualquier escalada" del conflicto en la Franja de Gaza, mientras que el gabinete israelí está reunido en un encuentro en el que se podría decir si se amplía la ofensiva contra el enclave palestino, incluido la ocupación total del territorio.

"Tendremos que ver qué sucede realmente, pero nos oponemos firmemente a cualquier escalada del conflicto. Ya ha sido extremadamente devastador. Este conflicto ha causado más de 60.000 víctimas en tan solo los últimos dos años", ha declarado el portavoz adjunto de la oficina, Farhan Haq, durante una rueda de prensa.

Durante su intervención, ha advertido de que "existe la posibilidad de un enorme sufrimiento humanitario, incluyendo potenciales muertes por hambre que podría empeorar si el conflicto se recrudece".

En este sentido, ha remarcado que lo que la organización internacional está intentando hacer es proporcionar la ayuda humanitaria necesaria, extremo que "sería mucho más difícil" en un contexto en el que haya una escalada del conflicto.

"Lo que intentamos hacer es abordar las condiciones existentes, que ya son bastante difíciles. Si empeoran, será inimaginablemente difícil garantizar la seguridad del pueblo palestino", ha agregado Haq.

La ofensiva de Israel, lanzada tras los ataques ejecutados por Hamás y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha causado hasta la fecha más de 61.200 muertos, incluidos cerca de 200 por hambre o desnutrición.