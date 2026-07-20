Nadezhdin pone fin a su campaña como candidato a diputado tras ser incluido en la lista de agentes extranjeros

Archivo - El excandidato presidencial ruso del partido Iniciativa Cívica Boris Nadezhdin - Europa Press/Contacto/Artem Priakhin - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El político opositor ruso Boris Nadezhdin, incluido recientemente en la lista de agentes extranjeros de Rusia, ha anunciado el fin de su campaña electoral como candidato al Parlamento en las elecciones legislativas del próximo mes de septiembre, tras denunciar fuertes presiones del Kremlin.

"El reconocimiento como agente extranjero y los cargos en virtud de un artículo sobre extremismo me excluyen de ser elegido para la Duma del Estado en virtud de la ley electoral. Para mí, las posibilidades de participar legalmente en como político opositor en Rusia se han agotado. Espero que esto sea temporal", denunció en la víspera en un mensaje publicado en redes sociales.

El opositor ha reconocido que no quiere "poner en riesgo" ni a sus familiares ni a sus partidarios, por lo que ha decidido retirarse de la contienda. "Me están silenciando, me han sacado de la política y están haciéndome la vida mucho más difícil", ha lamentado, agregando que ahora "necesita encontrar la manera de seguir adelante".

"Espero seguir vivo y libre", ha señalado Nadezhdin, quien también fue multado el pasado viernes con 1.000 rublos por "exhibir símbolos extremistas" tras compartir en sus redes sociales el enlace a un vídeo con una fotografía del fallecido opositor Alexei Navalni.

Nadezhin --que se presentaba como candidato independiente por la circunscripción de Mytishchi, en la región de Moscú-- también anunció su candidatura a las presidenciales en 2024, si bien la Comisión Electoral le descalificó e invalidó las más de 9.000 firmas presentadas por el político y exdiputado.