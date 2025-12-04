Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras un nuevo parón en el escrutinio

Archivo - Salvador Nasralla. - Europa Press/Contacto/Milo Espinoza - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla ha denunciado este jueves fraude electoral en el reñido conteo que se viene dando estos días tras las agitadas elecciones de este domingo, y que ahora le colocan con apenas 9.000 votos por detrás del aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Nasralla ha contado este jueves que a las 03:24 de la madrugada, hora local, "se apagó la pantalla y un algoritmo cambió los datos" y los 1.081.000 de votos que eran suyos pasaron a Asfura, y los 1.073.000 de su rival le fueron dados a él.

"Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD, de la cual son socios el ex gerente de EEH (Empresa Energía Honduras) Germán Martell y el candidato al Parlacen (Parlamento Centroamericano) del Partido Nacional Walter Castellanos", ha escrito en su cuenta de X.

Horas antes, el candidato del Partido Liberal ha acudido a la citada red social para denunciar que sus rivales estarían "inflando" los resultados en los departamentos de Olancho, Lempira y Francisco Morazán, pero se ha mostrado convencido de que retomaría de nuevo la ventaja.

En la víspera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció un parón sin autorización en el escrutinio por parte de la empresa responsable, ASD. La interrupción se produjo a las 17.56 horas (hora local), cuando volvió a activarse, las papeletas contabilizadas han ascendido hasta el 80,1 por ciento.

Según la última actualización, con poco más del 80 por ciento de las actas procesadas, apenas 10.000 votos separan a los dos candidatos. Asfura cuenta con el 40,08 por ciento de los votos, frente al 39,71 de Nasralla.