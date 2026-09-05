Nepal supera los 1.340 muertos por la riada en la frontera con China, con casi 5.000 desaparecidos

Archivo - El distrito de Nuwakot se encuentra casi totalmente aislado y paralizado tras las catastróficas riadas - Europa Press/Contacto/Amit Shukla

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han elevado este sábado a 1.344 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal, en la frontera con China, al tiempo que han resaltado que más de 4.898 personas siguen desaparecidas más de una semana después de la catástrofe.

Según el último balance ofrecido por la Policía nepalí, la cifra de fallecidos asciende a 1.344, de los cuales 302 son menores, mientras que la cifra de heridos asciende a los 8.962, con un millar de víctimas que ya habrían sido enterradas por las autoridades.

Asimismo, han cifrado en 4.886 los desaparecidos por la riada registrada el 26 de agosto, de los cuales 606 son extranjeros.

A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 31 muertos y alrededor de 531 desaparecidos en territorio chino. Con estas actualizaciones, el desastre dejaría alrededor de 1.375 muertos y más de 5.400 desaparecidos en total.