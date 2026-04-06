Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

Archivo - Benjamin Netanyahu desde un tejado de Tel Aviv - GOBIERNO DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado este domingo la dimisión de su hasta ahora portavoz, Ziv Agmon, poco después de afirmar que seguiría en su puesto tras haberse disculpado por sus comentarios racistas filtrados a finales de marzo, en los que calificaba de "babuinos" a diputados de ascendencia marroquí del Likud, el partido del dirigente.

"Ziv Agmon dejará su cargo en los próximos días con la llegada de su sustituto, Ido Norden, que actualmente se encuentra en proceso de incorporación a la oficina del primer ministro", ha anunciado Netanyahu en un breve mensaje en redes sociales.

Su publicación ha supuesto un cambio de postura notable con respecto al comunicado difundido horas antes por su propia oficina y recogido por 'The Times of Israel', en donde el mandatario afirmaba haber recibido "disculpas" de Agmon por unas declaraciones que "no debieron haberse producido". "Es positivo que se haya emitido una disculpa clara por ellas", agregaba.

"Basándome en mi profundo conocimiento de su trabajo, profesionalismo y lealtad al Estado, le pedí que continuara en su cargo hasta que se encuentre un sustituto idóneo", concluía Netanyahu.

Sin embargo, tras el anuncio inicial sobre la continuidad del portavoz, varios diputados de Likud afearon la decisión. "No puedes escupirnos en la cara y decirnos que está lloviendo", ha protestado el diputado Eli Revivo, que ha considerado que "cualquiera que decida mantenerlo en su círculo o como su enviado piensa como él", tras ser llamado por Agmon "marroquí retrasado".

A su vez, el también diputado por Likud, Nisim Vaturi, a quien Agmon había tachado de "babuino", ha defendido que su conducta "no puede normalizarse, ni siquiera temporalmente". Aunque Vaturi ha aceptado que el portavoz "actuó correctamente al disculparse y asumir la responsabilidad", ha insistido en que "no puede desempeñar un cargo público simbólico y representativo, ni siquiera por un día, ni siquiera después de disculparse".

La intención inicial de Netanyahu de mantener a Agmon en el puesto, pese a sus comentarios racistas, ha sido señalada también por la oposición israelí, cuyo líder, Yair Lapid, ha considerado que el mandatario "ha demostrado una vez más que los mayores racistas del país se encuentran en la oficina del primer ministro", calificando la situación como "una vergüenza y una deshonra".

Agmon presentó su denuncia a finales de marzo lamentando el contenido de sus declaraciones al calor de la citada filtración, que, aseguró entonces, bebía de conversaciones anteriores a su experiencia como portavoz de la oficina del primer ministro y eran, además, citas "sacadas de contexto" con el "único propósito" de "difamarlo" y de "perjudicar a Netanyahu".