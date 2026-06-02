Netanyahu anuncia una inversión adicional de unos 4.000 millones de euros para la seguridad del norte de Israel

Benjamin Netanyahu - Israeli Prime Minister Office a / Zuma Press / Eu

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este martes una inversión de más de 13.000 millones de séqueles (4.000 millones de euros) adicionales para reforzar la seguridad de la zona fronteriza con Líbano, lo que ha defendido como una medida "drástica" en el marco de la batalla que libra con el partido-milicia chií Hezbolá.

"Restableceremos tanto la seguridad como la prosperidad en el norte. La gente acudirá en masa al norte; estamos invirtiendo mucho dinero aquí", ha asegurado en un comunicado en el que ha detallado que la nueva inversión eleva a 20.000 millones de séqueles (más de 6.000 millones de euros) el monto total a destinar a las comunidades del norte de Israel.

El jefe del Ejecutivo israelí ha explicado que el dinero irá dirigido a "la zona que se extiende desde la frontera con Líbano hasta nueve kilómetros al sur", en particular al refuerzo de "comunidades, infraestructuras y vivienda", así como a la "fortificación" frente a los ataques de Hezbolá.

En esta línea, Netanyahu, que ha descrito la medida de "drástica", ha señalado que "la fortificación (...) no es la base de la seguridad, pero es un complemento de la seguridad en la gran lucha que estamos librando contra Hezbolá". "Saldremos victoriosos de ella", ha asegurado.

Asimismo, ha prometido resolver "el problema de los drones". "Las mentes más brillantes de Israel (...) y también de fuera del Estado de Israel están actualmente movilizadas para este proyecto nacional", ha argüido.

"Cuando digo que la gente vendrá al norte, lo mismo dije sobre el sur, y la gente respondía: 'Bueno, eso son solo palabras'. Hoy, el sur, que tenía problemas de seguridad, tiene una demanda enorme, un crecimiento enorme y una prosperidad enorme, y eso es exactamente lo que ocurrirá aquí también", ha aseverado.