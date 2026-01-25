Netanyahu anuncia una reapertura "limitada" del paso de Rafá en cuanto se recupere el último cuerpo israelí

Archivo - Paso de Rafá entre la Franja de Gaza y Egipto - Ali Mostafa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo la reapertura "limitada" del paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre y cuando se recupere el último cuerpo de israelí incluido en el listado, el de Ran Gvili.

"Como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump Israel ha accedido a una reapertura limitada del paso de Rafá solo para tránsito a pie y sujeto a un mecanismo de inspección israelí", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado oficial.

La reapertura, explica el Gobierno israelí, "estaba condicionada al regreso de todos los rehenes vivos y a un esfuerzo al 100 por cien de Hamás para localizar y devolver a todos los rehenes fallecidos".

En ese sentido, Netanyahu destaca que las Fuerzas Armadas israelíes están realizando una operación para localizar y recuperar los restos del sargento mayor Ran Gvili. "Una vez se complete la operación y conforme a lo pactado con Estados Unidos, Israel reabrirá el paso de Rafá", explica.

Este mismo domingo el brazo armado de Hamás informaba de que había entregado toda la información que tenía en su poder sobre la localización de Gvili e Israel ha puesto en marcha una operación para su recuperación en un cementerio del norte de la Franja de Gaza dentro de la Línea Amarilla, la línea de repliegue del Ejército conforme al acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre de 2025.