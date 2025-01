Netanyahu asegura que Israel no cejará hasta que logre todos los objetivos de la guerra

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado la primera fase del acuerdo de armisticio como un "alto el fuego temporal" y ha advertido de que Israel no parará hasta que consigua todos los objetivos marcados para la guerra en la Franja de Gaza.

Israel no descansará "hasta que todos sus objetivos de guerra se completen", ha subrayado Netanyahu en un discurso público recogido por 'The Times of Israel' en el que ha recalcado que tanto el presidente estadounidense saliente, Joe Biden, como el entrante, Donald Trump, han asegurado que Israel podría volver a la lucha en Gaza si no se cumplen las próximas fases del acuerdo.

Estados Unidos ha prometido a Israel, según ha recordado Netanyahu, que tendrá todas las armas necesarias para volver a la guerra si fuera necesario y si esto ocurre, lo hará "con nuevas formas y con un poder muy grande".

Además, ha destacado que el número de tropas israelíes desplegadas en el Corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, aumentarán en la primera fase del acuerdo, a pesar de que el texto dice lo contrario. Israel "reducirá gradualmente las fuerzas en la zona del corredor durante la primera fase".

Netanyahu ha explicado por otra parte que los palestinos que hayan cometido asesinatos no serán enviados a Cisjordania, sino que irán a Gaza o al extranjero. En cambio, los presos que no hayan sido condenados por asesinato serán puestos en libertad en Cisjordania.