Netanyahu, tras el ataque cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania: "Estamos decididos a completar la guerra"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que está "decidido a completar la guerra en todos los frentes", después del ataque armado que ha tenido lugar este martes cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania, que se ha saldado con un muerto y tres heridos.

"Hoy hemos sufrido otro ataque terrorista palestino, y estamos decididos a completar la guerra en todos los frentes, incluyendo el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja para asegurar que Gaza ya no representa un gran peligro", ha declarado el primer ministro israelí durante un evento en recuerdo a un militar muerto.

Netanyahu ha defendido que en los últimos dos años su gabinete ha "hecho mucho por consolidar" su "presencia en esta tierra" y ha "atacado al eje terrorista iraní en todos los frentes", asegurando que su "brazo sigue extendido por si es necesario".

Sus declaraciones llegan después de que los servicios de emergencias de Israel informaran de la muerte de un hombre de 30 años y de que otras tres personas han resultado heridas, después de que dos sospechosos --que han muerto por disparos de los militares presentes en la zona-- realizaran un atropello intencionado y posterior apuñalamiento a la entrada del asentamiento Gush Etzion.