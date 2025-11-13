Última hora en Gaza | Directo: Israel y Hamás ponen a prueba la tregua mientras se reabre el paso de Zikim al norte

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han informado este miércoles de la reapertura del paso fronterizo de Zikim, situado en el norte de la Franja de Gaza, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino dos meses después de que fuera cerrado durante una operación del Ejército.

"En cumplimiento de una directiva del Gobierno, se ha abierto el paso fronterizo de Zikim para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos.

