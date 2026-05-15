Netanyahu celebra la anexión de Jerusalén Este: "Unificamos Jerusalén, nuestra capital, en una guerra defensiva"

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrado la anexión ilegal de Jerusalén Este tras la Guerra de los Seis Días de 1967 con motivo del Día de Jerusalén y ha vuelto a defender la ofensiva contra Irán ante la amenaza que representaba por sus capacidades nucleares.

"Unificamos Jerusalén, nuestra capital, en una milagrosa guerra defensiva hace 59 años gracias a la lucha", ha indicado en un discurso pronunciado en el colegio judío de Mercaz HaRav en Jerusalén en el que ha aplaudido que Jerusalén volviese a ser una "ciudad unida" gracias a una "guerra de salvación" que permitió también a Israel "recuperar" los "lugares sagrados" en Cisjordania.

Netanyahu ha afirmado que cada vez que viaja a los distritos de Judea y Samalia --término utilizado por Israel para referirse a Cisjordania-- se le "eleva el espíritu". "Esta es nuestra tierra y siempre será nuestra tierra", ha dicho.

"Nos abrimos paso hacia el oeste y el este, el norte y el sur. Y hoy lo mismo: hemos eliminado el dominio del eje iraní, aplastamos grandes partes de él, nos abrimos paso hacia la inmensidad", ha argumentado, celebrando que Israel "eliminara el dominio de los estados árabes" en la región en aquel momento.

Por otro lado, ha vuelto a defender la ofensiva contra Teherán. "Si no lo hubiéramos hecho, Irán habría tenido al menos una bomba atómica hoy y podría haber estado en camino a un arsenal, pero eso no ha sucedido. Nos elevamos como un león, rugimos como un león y no acercamos nuestro cuello al matarife", ha apuntado.

Netanyahu ha asegurado que "en el momento de la verdad" Israel se mantuvo "firme". "Trajimos la guerra de vuelta a las puertas de nuestros enemigos. Defendimos nuestra existencia con una determinación infinita", ha argüido, añadiendo que "el pueblo de Israel sabe cómo contraatacar porque la conciencia de lucha" le ha acompañado "durante miles de años".

Netanyahu también ha rendido homenaje al rabino Abraham Isaac Kook, considerado uno de los padres del sionismo religioso, y ha leído uno de sus pasajes, en el que compara "el proceso de construir la Tierra de Israel con cavar un pozo profundo". "Para obtener agua en una tierra árida, uno debe invertir esfuerzo", ha asegurado.

"Kook, entre los gigantes del renacimiento nacional, habló mucho en alabanza de la lucha contra las culturas extranjeras, y también contra las fuerzas de la tiranía y la opresión. Él creía que el espíritu sublime de nuestro pueblo, que este espíritu estaría con nosotros en cada prueba", ha asegurado.