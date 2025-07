Netanyahu critica las encuestas "manipuladas" que revelan un apoyo mayoritario a un acuerdo por los rehenes

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tachado de "manipuladas" las recientes encuestas publicadas que revelan que una gran mayoría de la población israelí apoya cerrar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza.

"Yo también estoy a favor de un acuerdo, pero no os dicen la otra parte. Son encuesta manipuladas para engañar a la gente. No preguntan si quieren un acuerdo para la liberación de los rehenes que deje su sitio a Hamás para que pueda repetir sus violaciones, asesinatos, secuestros e invasiones. No. De lo contrario, el resultado sería el contrario", ha argumentado en un vídeo publicado en su cuenta en la red X.

Netanyahu ha acusado a los medios en hebreo de "hacerse siempre eco de la propaganda de Hamás y siempre están equivocados". "Hemos aceptado un acuerdo, el acuerdo marco de (el enviado especial de Estados Unidos, Steve) Witkoff y después la versión modificada que plantearon los mediadores. La aceptamos. Hamás la rechazó", ha asegurado.

"¿Qué quiere Hamás? Quiere quedarse en Gaza. Quiere que nosotros nos marchemos para poder rearmarse y volvernos a atacar una y otra vez. No vamos a aceptarlo. Voy a hacer todo lo posible para que vuelvan nuestros rehenes. Estoy reuniéndome con las familias. Sé los duros momentos que están pasando, lo que sufren. Estoy decidido a traer a los rehenes a casa", ha añadido.

Además, ha defendido que su viaje de la semana pasada a Washington ha sido "muy exitoso" a pesar de las acusaciones de que ha frustrado el anuncio de un acuerdo de alto el fuego por su voluntad de prolongar el conflicto. Así, ha cargado contra la prensa israelí por no darle suficiente voz a él y postura sobre un posible acuerdo.

"Ha sido una visita muy exitosa tras una gran victoria sobre Irán. Tenemos muchas cosas que hacer y estoy decidido a hacerlas", ha argumentado en la grabación.

La encuesta publicada el viernes por el Canal 12 israelí revela que el 74 por ciento de la población --incluidos el 60 por ciento de los votantes de los partidos de la coalición gobernante que lidera Netanyahu-- están a favor de un acuerdo que permita la liberación de todos los rehenes de una sola vez "a cambio del fin de la guerra en Gaza".