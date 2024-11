Netanyahu denuncia la investigación a miembros de su gabinete por presuntas filtraciones como una "caza de brujas"

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha denunciado este sábado la investigación en curso contra miembros de la oficina del primer ministro por presuntas filtraciones como una "caza de brujas" con el "claro" objetivo de perjudicarle a él y a sus partidarios.

"Desafortunadamente, esta actual caza de brujas está teniendo consecuencias muy graves, no sólo para el personal de mi oficina, sino también para los jóvenes cuyas familias están siendo destruidas", ha lamentado el mandatario en un vídeo publicado en su cuenta en la red social X y recogido por 'The Jerusalem Post'.

Netanyahu se ha referido a las acusaciones presentadas la víspera contra su asesor Eli Feldstein y un suboficial del Ejército israelí por la presunta difusión de documentos clasificados "que perjudicaron el esfuerzo bélico y redujeron las posibilidades de éxito de un acuerdo de rehenes". "El objetivo es claro: perjudicarme a mí y perjudicarles a ustedes, los ciudadanos de Israel que me apoyan", ha sentenciado.

El primer ministro ha defendido la inocencia de Feldstein, alegando que se trata de "un sionista apasionado y patriota" que no haría "algo intencionalmente para dañar la seguridad del Estado".

"No hace falta ser un genio para entender por qué no se investigaron estas filtraciones. El público no es tonto. Y ahora tenemos una sola investigación sobre una filtración relacionada con un documento que expone la estrategia de Hamás para dividir a la sociedad israelí y presionarme a mí y al Gobierno para que nos rindamos a la voluntad de Hamás", ha insistido.

Sin entrar en más detalles, Netanyahu ha señalado que "no es la primera vez que no (le) entregan información crítica" y que, no obstante, "solo aquí se ha iniciado una investigación". "No solo una investigación, sino acusaciones de falsificación de documentos, chantaje y amenazas en la Oficina del Primer Ministro, cosas que nunca sucedieron", ha apostillado.

Este pronunciamiento llega después de que la Fiscalía de Israel expusiera este viernes de manera pormenorizada los motivos por los que había decidido imputar a Eli Feldstein, uno de los asesores en la oficina del primer ministro, por filtrar información clasificada a medios extranjeros sobre las negociaciones para liberar a los rehenes en manos de Hamás.

Feldstein está bajo sospecha de "intentar influir en el debate político sobre los rehenes" al filtrar material al diario alemán 'Bild' y demostrar que el movimiento islamista Hamás "no estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza".

En este contexto, la Fiscalía que no veía atenuante alguno en que Feldstein creyera que actuaba para defender al Estado israelí, de acuerdo con la explicación publicada por los medios israelíes. "Lo que hizo fue, en su lugar, publicar información clasificada en beneficio propio, pero en cualquier caso el motivo es irrelevante: debería haber estado al tanto de las consecuencias potenciales de sus acciones y, al ser consciente de la censura sobre los documentos, demostraba que comprendía la posibilidad de hacer daño al Estado Israelí", zanjó.