Netanyahu dice que Irán entra en las negociaciones "más débil que nunca": "No es el final de la campaña"

Humo en una zona residencial de la capital libanesa, Beirut - Daniel Carde / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este miércoles que Irán entra en las negociaciones con Estados Unidos en un momento de debilidad, cuando está "derrotado y más débil que nunca". "Este no es el fin de la campaña. Esto es una preparación para el logro de todos nuestros objetivos", ha declarado.

"Todavía tenemos objetivos por cumplir y los lograremos mediante acuerdo y consenso o bien reanudando la guerra porque estamos preparados para hacerlo cuando sea necesario. Nuestros dedos están en el gatillo", ha señalado durante una comparecencia sin preguntas.

Netanyahu ha apuntado a que Teherán ha aceptado abrir el estrecho de Ormuz tras renunciar a todas sus exigencias, como el levantamiento de las sanciones, las reparaciones, el fin definitivo de la guerra y un alto el fuego en Líbano.

"He dejado claro que el alto el fuego temporal con Irán no incluirá a Hezbolá. Hoy le hemos asestado el golpe más duro que jamás haya sufrido. Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en lugares que Hezbolá creía que estaban protegidos", ha argüido.

El primer ministro israelí --que ha asegurado además que el acuerdo no pilló "por sorpresa" a Israel, sino que fue coordinado con el lado israelí-- ha afirmado que sus fuerzas "han hecho retroceder décadas al régimen terrorista de Teherán". "Hemos socavado sus cimientos", ha sentenciado.

Delegaciones de Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones a partir de este viernes 10 de abril en la capital de Pakistán, Islamabad, según ha confirmado este miércoles el primer ministro de este país, Shehbaz Sharif.