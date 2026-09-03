Netanyahu insiste en "derrocar" al "régimen" de Irán: "No es imposible, está a nuestro alcance"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un acto en Tel Aviv. - Tomer Neuberg/Jna Press/Nexpher / DPA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este jueves que el país ha "alejado la amenaza" de Irán, pero que ahora aspira a "derrocar" al "régimen" de Teherán, incidiendo en que no es una tarea "imposible".

En un acto junto a los mandos militares y el ministro de Defensa, Israel Katz, con motivo de las próximas celebraciones del Yom Kippur, el dirigente conservador ha recalcado que la República Islámica "está ahora mismo tambaleándose" y "más débil que nunca".

"Está luchando por su vida, y estoy convencido de nuestra principal misión, de nuestra capacidad, así como de la capacidad de nuestro frente interno y de nuestro pueblo fuerte", ha asegurado para incidir en que ahora la principal misión debe ser "derrocar" el sistema de los ayatolás.

"Estoy convencido de que podemos eliminar esta amenaza de una vez por todas. Es decir, derrocar a ese régimen. Esta es la principal misión que todavía tenemos por delante, pero está cerca y no es imposible. Está a nuestro alcance", ha afirmado.

Netanyahu ha puesto de ejemplo de la fortaleza de Israel que Irán no haya vuelto a lanzar ataques contra su territorio, una serie de ofensivas que se dieron al comienzo de la guerra en el mes de marzo pero que luego Teherán ha limitado a represalias en su marco regional.

"Atacan a todos, pero no a nosotros. Conocen nuestra fuerza, el poder de nuestro brazo y nuestra determinación. Les digo a nuestros enemigos: no se metan con nosotros", ha amenazado, para recalcar que Israel cuenta con "la fuerza, la determinación y la unidad interna necesarias para vencerlos".

Estas declaraciones llegan cuando el propio Katz ha advertido de que el Ejército israelí "estará libre de ataduras" en caso de ataque de Irán y ha amenazado con devolver al país centroasiático "a la Edad de Piedra" golpeando "toda la infraestructura militar y civil".