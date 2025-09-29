Netanyahu pide disculpas al primer ministro qatarí y promete que Israel no volverá a atacar su territorio

Trump expresa su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva tras años de malentendidos mutuos"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha informado este lunes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido disculpas a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el ataque perpetrado contra la capital de Qatar, Doha, que tenía como objetivo una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que estaba negociando un alto el fuego para la Franja de Gaza.

"Netanyahu ha expresado su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar, que causó la muerte accidental de un funcionario qatarí. Además, ha lamentado que, al atacar a líderes de Hamás durante las negociaciones (para liberar) a los rehenes, Israel violara la soberanía qatarí y ha afirmado que no volverá a llevar a cabo un ataque similar en el futuro", reza un comunicado.

Al Thani, por su parte, ha "acogido con satisfacción estas garantías" y ha "enfatizado la disposición de Qatar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales". "Netanyahu ha expresado su compromiso con la misma", ha añadido la Presidencia estadounidense.

La disculpa de Netanyahu ha tenido lugar desde la propia Casa Blanca, donde ha sido recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y han llamado al primer ministro qatarí, en una conversación telefónica trilateral. Durante la conversación, el magnate neoyorquino ha expresado su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva tras años de agravios y malentendidos mutuos".

Al Thani y Netanyahu han "aceptado la propuesta" de Trump de "establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, optimizar la comunicación, resolver los agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas". También han "subrayado su compromiso compartido de trabajar juntos de forma constructiva y disipar las percepciones erróneas, a la vez que consolidan los vínculos con Estados Unidos".

A parte de las tensiones entre Israel y Qatar con motivo del mencionado ataque, los tres líderes han "discutido una propuesta para poner fin a la guerra en Gaza, las perspectivas de un Oriente Próximo más seguro y la necesidad de un mayor entendimiento entre sus países". Por último, Trump ha elogiado a ambos líderes por su "disposición a avanzar hacia una mayor cooperación en beneficio de la paz y la seguridad para todos".