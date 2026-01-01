Netanyahu recuerda un año de "tremendos logros" de Israel y destaca la aportación de los inmigrantes rusos

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Kobi Gideon/GPO/dpa - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mencionado en su discurso de año nuevo los "tremendos logros" en "siete frentes" obtenidos por Israel durante el pasado año y ha puesto en valor la aportación de los inmigrantes de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética.

"Habéis realizado una enorme contribución a la seguridad de Israel a nivel académico, industrial, de la alta tecnología y en todas partes, incluida mi propia oficina", ha afirmado Netanyahu, que ha resaltado el nombramiento del general Roman Gofman como próximo director de los servicios secretos israelíes para el exterior, el Mossad. "Creo que es una manifestación de vuestra inherente excelencia", ha explicado.

Netanyahu ha mencionado los dos años desde el inicio de la "Guerra de Redención" para "imponernos a todos nuestros enemigos en siete frentes". "Lo hemos hecho gracias al inmenso heroísmo de nuestros combatientes, entre los que hay muchos inmigrantes de los países de la Comunidad de Estados Independientes", ha planteado.

Asimismo ha puesto de relieve las "valientes decisiones" a nivel político. "Hemos demostrado que Israel es una potencia, que es fuerte. Os deseo que sigamos con este espíritu en el próximo y siguientes años", ha apuntado. "Feliz año nuevo. ¡Snovym Godom!", feliz año nuevo en ruso, ha concluido Netanyahu.