Netanyahu refuerza el despliegue militar en Cisjordania en medio de un repunte de ataques de colonos a palestinos

Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden de reforzar el despliegue militar en Cisjordania tras los graves incidentes ocurridos esta pasada noche en la población de Tell, donde un ataque de colonos israelíes ha terminado con la muerte de cuatro palestinos y un israelí, y prometido el establecimiento de nuevos "puestos avanzados" de colonos que incluso la propia ley israelí ha prohibido y la legalización de los actuales.

El israelí muerto ha sido identificado como Benayahu Mellet, de 32 años, un "oficial de seguridad civil" que murió cuando un palestino le quitó su arma y comenzó a disparar a los colonos que estaban atacando su localidad. El Gobierno palestino ha respondido que el palestino actuaba en defensa propia y acusado a los colonos de abrir fuego de manera indiscriminada contra la población.

Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, han anunciado en respuesta que la vivienda del "terrorista", como han descrito al palestino, va a ser demolida como prolegómeno del inicio de una "acción contundente en las poblaciones que son focos de terrorismo" y que incluye el refuerzo del despliegue militar en Cisjordania.

El anuncio ocurre en medio de un grave repunte de los ataques a las comunidades palestinas de Cisjordania. A los cuatro palestinos muertos en Tell se suma otro palestino apuñalado grave en Jericó después de que varios colonos le asaltaran después de que se le averiara el coche en una carretera. La agencia oficial de noticias palestina Wafa informa también de varios heridos en Yenín por otro ataque de colonos, esta vez a pedradas, contra la comunidad de Jirbet Imreiha.