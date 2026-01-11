Netanyahu respalda las "valientes" protestas de Irán y espera que los dos países vuelvan pronto a ser aliados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha puesto este domingo en valor las manifestaciones que se están produciendo en Irán y ha manifestado su deseo de que tras un cambio de gobierno Irán e Israel vuelvan a ser aliados.

"Todos esperamos que la nación persa pronto sea libre del yugo de la tiranía y cuando llegue ese día Israel e Irán volverán a ser aliados sinceros para construir un futuro de prosperidad y paz para las dos naciones", ha afirmado Netanyahu al inicio del Consejo de Ministros semanal del Gobierno israelí.

Netanyahu ha explicado que Israel "está siguiendo estrechamente los acontecimientos" en Irán. "Las protestas por la libertad se han extendido por todo el país. El pueblo de Israel y el mundo entero apoya asombrado la inmensa valentía de los ciudadanos de Irán", ha asegurado.

El mandatario israelí ha subrayado que "Israel apoya su lucha por la libertad y condena firmemente el asesinato en masa de civiles inocentes".

Irán está inmerso en una oleada de protestas que comenzó como una muestra de descontento tras el desplome de la moneda nacional, el rial, pero ha degenerado en una espiral de violencia que ha dejado más de 115 muertos, entre ellos casi 40 efectivos de seguridad.

El Gobierno iraní ha acusado precisamente a Israel y Estados Unidos de instigar la violencia contra las fuerzas de seguridad y las instituciones públicas para desestabilizar al Estado.