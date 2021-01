Netanyahu tilda de "vergonzoso" el asalto al Capitolio y dice que "la democracia prevalecerá"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - YONATAN SINDEL/JINI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha tildado este jueves de "vergonzoso" el asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, para interrumpir el proceso de certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Netanyahu ha defendido durante una rueda de prensa junto al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, que los incidentes, que se han saldado con al menos cuatro muertos, "son un acto vergonzoso que debe ser condenado de forma enérgica".

"Durante generaciones, la democracia estadounidense ha inspirado a millones en todo el mundo y en Israel. La democracia estadounidense siempre me ha inspirado", ha manifestado, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

En este sentido, Netanyahu ha hecho hincapié en que "la anarquía y la violencia son lo contrario a los valores que estiman estadounidenses e israelíes". "No tengo duda de que la democracia estadounidense prevalecerá. Siempre lo ha hecho", ha zanjado, sin hacer mención a Trump.

Por su parte, Mnuchin ha señalado que los incidentes son "completamente inaceptables" y ha pedido a la población estadounidense que respete "el proceso democrático". El secretario del Tesoro se encuentra de visita en Israel tras su viaje a Sudán para la firma por parte de Jartum de los 'Acuerdos de Abraham' para normalizar sus relaciones con las autoridades israelíes.

La condena de Netanyahu ha llegado después de su ministro de Defensa y líder opositor, Benjamin Gantz, dijera a través de su cuenta en la red social Twitter que "no podía creer estar viendo unas imágenes así en la democracia más fuerte del mundo".

El asalto al Capitolio provocó la suspensión de los procedimientos en el Congreso, que finalmente ha certificado la victoria de Biden. Tras ello, Trump se ha comprometido a una transición ordenada" el 20 de enero, si bien ha reiterado su "total desacuerdo con el resultado de las elecciones".