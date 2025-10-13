Netanyahu ve a Trump como el "mejor amigo que Israel ha tenido nunca" y promete "lograr la paz"

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, es el "mejor amigo que Israel ha tenido nunca" y ha prometido "lograr la paz", al tiempo que ha recordado que "ningún presidente estadounidense había hecho tanto" por el país.

En una intervención ante la Knesset (el Parlamento israelí) con motivo de la visita de Trump, que también se ha dirigido a los diputados en una jornada que se ha visto marcada por la liberación de los 20 rehenes que quedaban con vida en Gaza, ha afirmado que "hay muchos motivos" para dar las gracias al magnate neoyorquino.

"Estos dos años han sido dos años de guerra, pero los siguientes serán el tiempo de la paz, dentro y fuera de Israel. Con tu liderazgo podemos buscar más tratados de paz, con países musulmanes de la región y de fuera de la región, para lograr un futuro mejor contra la barbarie, una mayor luz sobre la oscuridad, y un rayo de esperanza. Y con su liderazgo esto pasará mucho más rápido de lo que la gente piensa", ha aseverado.

Así, ha hecho hincapié en que "nadie busca la paz más que el pueblo israelí, que siempre ha tenido que permanecer alerta". "Hay muchos motivos por los que darte las gracias desde la ultima vez que estuviste aquí, gracias por reconocer nuestra soberanía sobre los Altos del Golán", ha dicho.

"Gracias por alzarte contra las mentiras vertidas contra Israel en Naciones Unidas. Gracias por sacar adelante los acuerdos de Abraham. Gracias por retirarte del desastroso acuerdo nuclear iraní. Gracias por apoyar nuestras operaciones militares y tu decisión de lanzar la operación contra Irán", ha declarado.

En este sentido, ha puntualizado que "ningún presidente se ha acercado siquiera a hacer lo que él ha hecho por Israel". Por ello, ha continuado, ha anunciado la entrega del Premio Israel, el mayor galardón cultural israelí. "Cuando otros mostraron miedo, tú fuiste fuerte", ha aseverado.

"Queremos darle las gracias por su gran liderazgo a la hora de sacar adelante una propuesta que ha sido bien recibida por casi todo el mundo y que traído de vuelta a casa a nuestros rehenes, que pone fin a la guerra tras cumplir todos nuestros objetivos y que abre la puerta a la extensión de la paz en toda la región y más allá", ha sostenido.

Netanyahu, que ha dicho estar "comprometido con la paz", ha instado a recordar lo sucedido el 7 de octubre de 2023 durante los atentados de Hamás. "Hemos logrado una gran victoria ante los terroristas de Hamás y todos los actores terroristas vinculados a Irán. Aunque el precio ha sido alto", ha aseverado.

Es por ello que ha dado las gracias a "todos los héroes de Israel, gracias a los cuales la nación sobrevive y gracias a los cuales tendremos paz". "Hoy, con la ayuda determinada de Trump y su equipo, y con el sacrificio y el gran coraje de los soldados de Israel, estamos cumpliendo nuestra promesa", ha añadido.

No obstante, ha arremetido contra todos aquellos gobiernos que pidieron "abandonar Gaza inmediatamente y rendirse a las demandas de Hamás". "Si hubiéramos cedido ante esto, las amenazas seguirían estando ahí", ha aclarado.